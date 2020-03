Coronavirus, a Fiumicino carte d’identità prorogate fino ad agosto

Fiumicino – In osservanza della circolare della Prefettura di Roma dello scorso 18 marzo e del decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo in relazione all’emergenza Covid-19, la validità delle carte di identità (elettroniche e cartacee) in scadenza in questi giorni, o scadute dal 16 marzo scorso, è prorogata fino al 31 agosto 2020.

Il provvedimento si rende necessario per evitare assembramenti negli uffici dell’anagrafe che impedirebbero di mantenere le distanze di sicurezza necessarie per contenere il diffondersi del virus. La validità ai fini dell’espatrio resta comunque limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

(Il Faro online)