Coronavirus, a Pomezia nessun nuovo caso di positività da quattro giorni

Pomezia – Situazione stabile a Pomezia, dove non si registrano nuovi casi di positivi al Covid 19 da quattro giorni. I casi accertati, ad oggi, sono 28.

Prosegue senza sosta l’azione di controllo da parte delle Forze dell’ordine per far rispettare il divieto di assembramenti. Ogni giorno vengono eseguiti controlli al fine di verificare l’attuazione delle prescrizioni previste e le chiusure obbligatorie degli esercizi commerciali negli orari stabiliti. In meno di una settimana sono già state emesse oltre 100 sanzioni.

“La situazione sul nostro territorio – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – è stabile e costantemente monitorata, anche grazie al continuo confronto con le autorità sanitarie competenti. I cittadini stanno reagendo bene, osservando le prescrizioni del Governo. Ora più che mai non dobbiamo abbassare la guardia, ma continuare a rispettare le regole: è un sacrificio necessario per tornare quanto prima alla normalità”.

(Il Faro online)