Coronavirus, Giordano replica a Severini: “Basta allarmismo, si danneggiano i cittadini”

Fiumicino – “Il consigliere Roberto Severini sta alimentando in maniera irresponsabile allarmismo e fake news. In un momento così delicato di emergenza sanitaria mondiale, ci si aspetterebbe da parte di un rappresentante delle istituzioni, seppur di opposizione, serietà e rigore”.

Lo dichiara il Segretario del Partito Democratico di Fiumicino Luigi Giordano, rispondendo alle dichiarazioni del consigliere Severini (leggi qui) e aggiungendo: “È il momento della collaborazione e dell’impegno da parte di tutti, non quello per fare propaganda politica a proprio vantaggio sulla pelle dei cittadini e per cercare solo visibilità.

L’amministrazione comunale, così come prevede la legge, sta attuando in maniera precisa e dettagliata e senza alcun ritardo i decreti e le restrizioni decise dal Governo. La comunicazione dei casi positivi al Coronavirus non è una responsabilità del Comune, sono le autorità sanitarie a farlo.

Ciò nondimeno ogni qual volta la Asl ha riferito al sindaco, lui stesso poi ne ha dato comunicazione a tutta la cittadinanza. Severini come consigliere comunale dovrebbe sapere che un’Amministrazione comunale non organizza pacchi alimentari ma come sta facendo collabora con le associazioni di volontariato che se ne occupano. Come già fatto a Fregene lo scorso weekend in merito alla donazione di sangue. Ci stanno due modalità di comportamento: lo sciacallaggio o il lavoro sereno, tranquillo e con senso di responsabilità.

Concludo, ringraziando il sindaco e la sua Giunta, i dipendenti comunali che ancora oggi si recano in ufficio o lavorano da casa, le forze dell’ordine e le associazioni impegnate sul territorio e tutti i consiglieri comunali che invece di cercare visibilità stanno nell’ombra fornendo le uniche informazioni certe che sono quelle divulgate dal Governo, dalla Regione e dal Comune, oltre che delle autorità sanitarie”.

(Il Faro online)