Coronavirus, il Vicesindaco di Fondi: “Effettuati oltre 400 controlli dalle Forze dell’ordine”

Fondi – “Proseguono gli interventi mirati di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio di Fondi – rende noto il vicesindaco Beniamino Maschietto – in relazione alle prescrizioni previste dai DPCM e dall’ordinanza sindacale del 16 marzo riguardo all’emergenza Coronavirus.

Solo negli ultimi giorni sono stati effettuati circa 400 controlli su persone a piedi o alla guida di veicoli, di cui 40 denunciate all’autorità competente per l’accertamento delle responsabilità ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, che prevede l’arresto fino a 3 mesi, e con l’applicazione di sanzioni amministrative fino a 500 Euro. Le autocertificazioni esibite dalle persone identificate nel corso delle verifiche saranno comunque oggetto di ulteriore approfondimento per appurarne la veridicità.

Parallelamente, 350 sono stati i controlli sugli esercizi commerciali, riscontrando solo pochissime irregolarità sul mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza della clientela, che sono state ripristinate.

Nei prossimi giorni – prosegue la nota – gli accertamenti saranno ancor più intensificati per vigilare sul rispetto delle norme e si procederà a nuove denunce e sanzioni nei confronti di quelle persone che non hanno ancora capito la gravità della situazione ed escono senza autocertificazioni o comprovate motivazioni, mettendo in pericolo se stessi, gli altri cittadini che incontrano e i propri conviventi.

Ciò rappresenta anche una grandissima mancanza di rispetto e di solidarietà, in un momento in cui ci si deve sentire parte di una comunità, e ciascuno deve dare il proprio contributo rimanendo a casa. Il Coronavirus può essere anche asintomatico, di conseguenza si può essere portatori senza avere alcun sintomo: ridurre quanto possibile i contatti tra le persone è ad oggi l’unico modo per contenerlo.

Purtroppo queste cose non accadono solo a Fondi: l’ultimo dato diffuso dal Viminale è di 53.000 irresponsabili denunciati in tutta Italia negli ultimi 8 giorni. E ciò a fronte, solo ieri, di ben 475 persone decedute sul territorio nazionale a causa del Coronavirus. Non c’è spazio – conclude la nota – per pressappochismi, ne va della salute di tutti.”

(Il Faro on line)