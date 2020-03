Coronavirus, la generosità di Balnearia Fiumicino: donazione allo Spallanzani

Fiumicino – Gli Associati di Balnearia – Assobalneari Fiumicino, aderente al sistema Federturismo Confindustria, in questo momento particolare di emergenza nazionale, hanno deciso di attivarsi a sostegno del lavoro e degli sforzi ammirevoli messi in campo per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso una donazione a supporto dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

(Il Faro online)