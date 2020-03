Coronavirus, Poste chiuse a Maccarese, Zorzi: “L’azienda ci ripensi”

Fiumicino – “La decisione di chiudere l’ufficio postale di Maccarese e di lasciare aperto quello di Fregene solo tre giorni a settimana ci preoccupa molto“. Lo dichiara il consigliere del Pd e presidente della Commissione attività produttive Fabio Zorzi.

“L’ufficio di Maccarese è chiuso dal 12 marzo mentre quello di Fregene è aperto solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì e solo di mattina – spiega Zorzi -. A questo si aggiunge che gli sportelli automatici Postamat, i bancomat della Posta, sono fuori uso. Questo rappresenta un problema per moltissimi cittadini clienti di Poste Italiane e correntisti, soprattutto le persone anziane che in questo modo hanno molta difficoltà ad accedere ai propri conti corrente e libretti per prendere i soldi della pensione con cui fare la spesa e sopperire alle necessità quotidiane”.

“Facciamo nostra – conclude Zorzi – la preoccupazione dei cittadini e auspichiamo in un ripensamento dell’azienda anche per evitare che tutti coloro che hanno bisogno dei servizi di Poste Italiane si accalchino nei pochi giorni e orari di apertura. Le poste sono da sempre un pilastro delle comunità locali, specialmente nei piccoli centri e nei quartieri. Un presidio di cui continuiamo ad avere bisogno anche in questa fase”.