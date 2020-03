Covid-19, a Ladispoli i casi accertati salgono a tre

Ladispoli – Sono tre i casi di coronavirus accertati a Ladispoli. Al primo caso, un uomo di 76 anni (leggi qui), se ne sarebbero dunque aggiunti due. “E’ il risultato dei tamponi effettuati negli ultimi giorni sul territorio”, dichiara Alessandro Grando, sindaco della città, che precisa: “Altre 78 persone, però, sono in isolamento domiciliare”.

“A fronte della stragrande maggioranza di cittadini che si attiene alle direttive governative – spiega Grando -, ci sono ancora troppe persone in giro. Stiamo cercando di inasprire quanto più possibile i controlli sul territorio, ma credo sia assolutamente indispensabile un’ulteriore stretta da parte del governo. Andare a fare attività motoria, infatti, è ancora permesso, ma è logico che se tutta la città decidesse di uscire nello stesso momento avremmo più gente per strada che durante la Sagra del Carciofo: fare sport è importante, sì, ma stare a casa, in questo momento, lo è di più”.

La nota del Comune

“La Asl mi ha da poco comunicato che, a seguito dei tamponi che sono stati effettuati negli ultimi giorni, altri due cittadini di Ladispoli sono risultati positivi al coronavirus“, si legge nella nota diffusa dal sindaco Alessandro Grando.

“Come da protocollo – continua – il personale medico adotterà le procedure previste nei confronti dei familiari e delle persone che hanno avuto recentemente contatti con i contagiati. Sono ancora in attesa che mi vengano forniti ulteriori dettagli. Vi terrò informati sull’evolversi della situazione. Nel frattempo vi rinnovo l’invito a restare a casa e ad uscire solo in caso di assoluto bisogno!”, conclude Grando.

Notizia in aggiornamento…

(Il Faro online)