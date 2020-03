Covid-19, il M5S di Fiumicino: “Proteggere gli operatori ecologici”

Fiumicino – “In un momento di emergenza come questo, il gruppo del Movimento Cinque Stelle di Fiumicino – si legge in un comunicato diffuso dallo stesso – ribadisce che non è tempo di polemiche ma di collaborazione per il bene di tutti, mettendo in primo piano anche la sicurezza degli operatori ecologici“.

“Uno dei mestieri più sottoposti al pericolo virus – spiegano – è quello dei tanti lavoratori che ogni giorno sono a contatto continuo con oggetti ad alto rischio di contaminazione. Gli operatori ecologici raccolgono sul nostro territorio migliaia di mastelli al giorno contenenti scarti di cibo e potenziali materie pericolose. Invitiamo pertanto tutta la comunità fiumicinese a prestare la massima attenzione nel chiudere i sacchetti dell’immondizia prima di porli all’interno del mastello”.

“Pensiamo poi a ogni operatore che maneggia centinaia di mastelli ogni giorno; è opportuno fare attenzione a raccogliere il contenitore per riportarlo in casa e lavarlo spesso disinfettandolo. Guanti e mascherine sono necessari ai nostri operatori quanto il nostro rispetto per il loro lavoro. Il M5S Fiumicino ringrazia tutti gli operatori che in questo periodo particolare si adoperano per assicurare la regolarità del servizio nel nostro Comune”, concludono dal M5S.

(Il Faro online)