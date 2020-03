Covid-19, Poggio: “A Fiumicino ancora trasgressori, si valuti l’ipotesi dell’esercito”

Fiumicino – “Questo non è proprio il momento delle polemiche e delle zuffe politiche. Ci troviamo in un momento storico difficilissimo e dobbiamo cercare di remare il più possibile insieme per trovare soluzioni idonee a contrastare un nemico comune chiamato coronavirus”, si legge in una nota diffusa da Federica Poggio, vicepresidente del Consiglio comunale di Fiumicino con la Lega.

“I cittadini di Fiumicino, più di altri, stanno mostrando maturità e intelligenza – continua Poggio -. Le disposizioni dettate dalla comunità scientifica sono seguite alla lettera. Rimane però un piccolo numero di trasgressori che rischia di mandare a gambe all’aria l’immane sforzo che ognuno di noi sta facendo.La decisione del Sindaco di chiudere parchi e ville, disposizione auspicata da più parti, è assolutamente condivisibile. Ma gli chiedo di valutare opzioni anche più forti, così come hanno fatto tanti sindaci e governatori, non ultimo De Luca: l’intervento dell’esercito. Questo vista l’impossibilità delle forze dell’ordine e della polizia locale di presidiare un Comune vastissimo come il nostro”.

“Per tornare alla vita di tutti i giorni è assolutamente prioritario che tutti, e dico tutti, si attengano alle direttive della comunità scientifica. E chi proprio non riesce a stare a casa e viene pizzicato fuori, perché non mandarlo a fare un po’ di volontariato negli ospedali o a fare la spesa alle persone in difficoltà? Magari così una cosa utile per la comunità riuscirebbero a farla”, conclude Poggio.

(Il Faro online)