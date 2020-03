DemoS Fiumicino: “Necessario riconoscere il valore sociale ed economico del volontariato”

Fiumicino – “Un momento storico come quest , dove la fasce deboli della comunità hanno bisogno di essere ascoltate e soprattutto supportate, evidenzia l’importanza del ruolo che hanno le associazioni di volontariato presenti sul territorio” – lo affermano in una nota Maurizio Ferreri e Armando Fortini, del gruppo Demo.S Fiumicino.

“Per questo motivo, come Gruppo Demo.S vogliamo ringraziare tutti i volontari che nonostante le varie difficoltà continuano a dare il loro sostegno ai nostri concittadini.

In particolar modo la Misericordia e l’Associazione Nuovo Domani per essere riusciti, in questi ultimi giorni, a sbloccare la situazione della consegna dei pacchi alimentari ai più bisognosi. Per donazioni (scatolame,verdura etc.) e per necessità contattare i numeri 380.798-1764 oppure lo 06.6521700.

Altro importante ringraziamento alla Croce Rossa (sez.di Fiumicino) per aver messo a disposizione i numeri 0665036138(zona Fiumicino) e 0661705352(zona Aranova) per la consegna di farmaci a persone affette da patologie che limitano la loro mobilità.

Da anni in tutte le sedi ribadiamo che la politica deve porre maggiore attenzione verso la solidarietà e il mondo del volontariato, ed è stato proprio questo obiettivo, il principale motivo della nascita del gruppo Demo.S .

Sul tema del volontariato e del suo riconoscimento abbiamo un pensiero radicale. Estremamente convinti che il volontariato è uno degli elementi indispensabili all’interno di una comunità che vuole definirsi solidale.

Negli ultimi anni qualcosa è stato fatto, ma non basta .Continueremo a chiedere al Sindaco ed al Consiglio Comunale di agire per incentivare, sviluppare e le varie associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Una delle prime azioni deve essere l’inserimento del tema “volontariato” all’interno della commissione sociale o altra commissione consiliare e prevedere un apposito capitolo di bilancio“.