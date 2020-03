Ostia: “Il Pua discutibile priorità del M5S nonostante l’ emergenza Covid-19”

Roma – In piena emergenza Covid-19, il Campidoglio accelera sull’approvazione del PUA, il Piano di Utilizzazione degli arenili di Ostia. E per farlo, la maggioranza a Cinque stelle convoca una commissione consiliare “fisica” ovvero con i consiglieri presenti nell’aula.

La denuncia arriva dai partiti d’opposizione del X Municipio. Il PD lo fa attraverso il durissimo comunicato che segue: “Mentre la Sindaca si dimentica della sua città durante la più grande emergenza del nostro paese dal dopoguerra ad oggi, l’Assemblea Capitolina ha convocato per domani la Commissione Commercio per esprimere il parere sul Piano di Utilizzo degli Arenili, senza peraltro prevedere modalità elettroniche per la partecipazione alla riunione.

In un momento di grave crisi, dove l’Assemblea dovrebbe discutere di questioni riguardanti l’emergenza sanitaria, si sceglie di convocare una Commissione su un tema, sicuramente differibile, senza la possibilità di fare l’ampia discussione che l’argomento avrebbe richiesto, peraltro in completo contrasto con la delibera 57 del 2006 sulla partecipazione attiva della cittadinanza.

Chiediamo quindi che la discussione sul P.U.A. in Assemblea Capitolina non sia una replica della finta discussione già avvenuta nelle aule del X Municipio, e che venga rinviata alla fine dell’emergenza Covid-19”.

Firmano la nota Flavio De Santis, segretario PD del X Municipio, e Margherita Welyam, Capogruppo PD in X Municipio.

“ci duole constatare che per l’amministrazione Capitolina invece di avere come priorità assoluta la gestione di un’emergenza sanitaria globale che attanaglia l’intera Nazione, continua a sostenere la definizione del Pua e lo fa convocano una commissione comunale in barba a tutti i provvedimenti che non consentano assembramenti pubblici al chiuso. Continuiamo a chiederci cosa ci possa essere dietro a questa attenzione smodata e incomprensibile verso l’approvazione del Pua che tra l’altro riguarda altri enti come il demanio e la Regione. C’è una cittadinanza chiusa in casa, le attività produttive al collasso e un’emergenza che lascia feriti in ogni dove. A dir poco sconcertante tale comportamento”. Questo è il commento di Monica Picca, capogruppo Lega X municipio, e Luca Mantuano, consigliere lega X municipio.

Sinistra Italiana, da parte sua, per voce del segretario X Municipio ha annunciato che della vicenda informerà il prefetto Pantalone.