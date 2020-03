Ladispoli, per il santo Patrono uffici comunali chiusi il 19 marzo

Ladispoli – L’Amministrazione comunale informa che oggi 19 marzo, in occasione della festa del Santo Patrono di Ladispoli, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico. Le farmacie comunali resteranno chiuse ad eccezione della n.2 di viale Europa, che sarà aperta con orario continuato, mentre la farmacia n.3 di via Bari garantirà il servizio notturno.

Si ricorda inoltre che, per effetto dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio, nella giornata di oggi gli esercizi commerciali, escluse farmacie e parafarmacie, chiuderanno alle ore 15:00. Per quanto riguarda il porta a porta non sarà effettuata la raccolta della carta, che verrà recuperata sabato 21 marzo.