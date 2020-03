Maricetta Tirrito: “Mafiosi fuori dal carcere grazie al Dl per tutelare le imprese: è scandaloso”

“E’ scandaloso che il decreto pensato per salvare le imprese italiane e l’economia del nostro Paese, si trasformi in un indulto mascherato“. Lo afferma Maricetta Tirrito, portavoce del Cogi, il Comitato dei collaboratori di Giustizia.

“Sono indignata – prosegue – perché tra le persone che oggi tornano a casa c’è anche un 58enne arrestato da poco per associazione mafiosa. E non sarà l’unico. E’ uno schiaffo alla legalità, un pugno allo stomaco per le forze dell’ordine e i collaboratori di giustizia, uno smacco per tutte le persone oneste che continuano a denunciare.

Si vanifica il coraggio di chi ha alzato la testa e ha parlato, si mortificano le lunghe indagini compiute per arrivare agli arresti. Non lo possiamo accettare, per questo pongo il problema con una protesta formale.

Lo svuota carceri nascosto nel decreto riguarderà 5000 delinquenti. Un esercito del male – conclude Tirrito – che davvero non vogliamo ritrovarci in strada. a minacciare la nostra vita insieme al coronavirus”.