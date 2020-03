Minturno, positivo al Coronavirus anche un consigliere comunale, è il sesto caso in città

Minturno – Sono saliti a quota 6 i casi positivi al Coronavirus nella città di Minturno. Ad essere colpito, questa volta, è il consigliere comunale del Partito democratico Francesco Sparagna.

A farlo sapere, in via ufficiale, è stato il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che sui suoi canali social ha fatto sapere: “Sono orgoglioso dei mie concittadini e orgoglioso dei miei collaboratori.

In questo momento ho il dovere di guardare ed indicare le cose belle della mia comunità. Grazie Francesco e grazie Lucia.”

Poi lo stesso consigliere Sparagna scrive: “Cari amici, voglio informare che oggi 18/03/2020, mi è stato comunicato dalla Asl di essere positivo al Covid 19, pur essendo al momento asintomatico. Avendo ridotto significativamente l’attività lavorativa di Medico Veterinario e Consigliere comunale vista la contingenza, sono comunque stato a contatto con diverse persone per motivi di necessità. Sono impegnato a ricostruire e ad informare le persone che ho incontrato, ma divulgare questo comunicato aiuterà sicuramente a prendere le dovute precauzioni come previste dalle linee guida.

Ricordo a tutti che è di fondamentale importanza rispettare la quarantena dei 15 giorni per chi ha avuto contatti con un positivo(QUINDI IO). Spero – conclude la nota – che questo messaggio raggiunga tutti coloro che mi hanno incontrato ultimamente. Un caro saluto a tutti.”

