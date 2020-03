Montino: “Gli esercizi commerciali ci aiutino a fornire cibo alle famiglie povere di Fiumicino”

Fiumicino – “A seguito della decisione presa questa mattina durante la riunione del Coc di rafforzare gli interventi a sostegno delle famiglie povere che abbiano necessità di reperire i pasti, in questo momento di emergenza sanitaria, l’assessorato alle Politiche sociali farà da coordinamento con le quattro associazioni nazionali che si occupano da sempre di questo settore”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Assieme a Croce Rossa, Caritas, Misericordia e Sant’Egidio si cercherà di andare incontro alle esigenze dei più bisognosi, anche in vista del prevedibile aumento nei prossimi giorni di nuclei familiari in difficoltà nel reperire il cibo a causa della perdita del lavoro.

Faccio un appello e ringrazio anticipatamente tutti i supermercati e gli esercizi commerciali del territorio che ne abbiano la possibilità, affinché contattino l’assessorato alle Politiche sociali ai numeri 0665210605- 0665210640: per la fornitura di cibo in avanzo o di prossima scadenza e contenitori sterili per la conservazione del cibo stesso. Sono convinto che grazie al contributo di tutti e collaborando insieme riusciremo a far fronte alle esigenze delle persone più fragili in questo momento”.