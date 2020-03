Anas: “Limitazioni al traffico sull’Appia a causa dell’isolamento del Comune di Fondi”

Fondi – Sulla strada statale 7 “Appia”, in coordinamento con la Polizia e la Protezione Civile sono stati istituiti presidi di controllo per l’isolamento del Comune di Fondi e sono state attivate limitazioni al traffico dal chilometro 113 per chi viene da Roma e al chilometro 125 per le persone provenienti da sud.

Al momento si sconsiglia di mettersi in viaggio in direzione del Comune di Fondi per evitare ulteriori disagi alla circolazione ed incolonnamenti sul tratto stradale.

I presidi si rendono necessari per consentire i controlli delle forze dell’ordine per l’isolamento del Comune a causa del coronavirus (leggi qui) consentendo l’accesso nel territorio comunale alle sole persone autorizzate. Sono presenti deviazioni al traffico su itinerari alternativi con uscite obbligatorie sulla strada provinciale Fondi – Sperlonga. Sul posto è presente il personale Anas e la Polizia Stradale per la gestione della circolazione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

(Il Faro on line)