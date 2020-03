Coronavirus: ad Ardea controlli serrati nel fine settimana

Ardea – “Intensificati nel fine settimana i controlli della Polizia Locale ad Ardea. Intendiamo porre con determinazione un freno alle “incursioni” di extra residenti che approfittano del fine settimana per venire nel nostro comune, rischiando di compromettere lo scrupoloso lavoro che sta effettuando la nostra Polizia Locale”.

Lo comunica in un post dalla sua pagina Facebook il sindaco di Ardea Mario Savarese, che prosegue: “Si richiederà ai varchi un documento che attesti un valido motivo per lo spostamento in auto e saranno effettuati controlli su quelle residenze che ad arte verranno esibite. Inoltre saranno attivi i varchi targa per identificare tutti i veicoli in entrata nel nostro comune”.