Coronavirus, altri due cittadini di Ladispoli positivi: i contagi salgono a cinque

Ladispoli – “Apprendo dall’aggiornamento pomeridiano avuto con la Asl che altri due nostri concittadini sono risultati positivi al coronavirus. Purtroppo in questi giorni risulta difficile comunicare con la Asl, impegnata come non mai a fronteggiare l’emergenza in tutti e 28 i comuni del nostro distretto. Quindi può capitare che in un primo momento le notizie arrivino in maniera frammentaria”, si legge in una nota diffusa da Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli.

“Dalle poche informazioni che mi sono state fornite – continua Grando -, almeno quattro dei cinque nostri concittadini sono ricoverati in ospedale, ma non conosco nel dettaglio le loro condizioni di salute. Rivolgo a tutti loro, a nome della città, i più sinceri auguri di pronta guarigione. Non appena mi verranno forniti ulteriori dettagli li renderò immediatamente noti. Vi rinnovo l’invito a restare a casa e ad uscire solo in caso di assoluto bisogno. Rispettiamo le regole, questa è l’unica alternativa possibile per fermare il contagio!”, conclude il Sindaco.

(Il Faro online)