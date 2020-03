Coronavirus, Calcaterra, Chierchia, Megna e Petrillo: “Convinciamo tutti a rimanere a casa”

Fiumicino – “Stiamo vivendo un periodo drammatico che sicuramente ricorderemo a lungo. Il ruolo di consiglieri comunali e di amministratori di questa città ci impone, non solo di dare l’esempio mettendoci a disposizione della comunità, ma anche di infondere sicurezza e convincere tutti a rimanere a casa e a ridurre gli spostamenti”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Stefano Calcaterra, Massimo Chierchia, Raffaele Megna e Angelo Petrillo.

“Questo è lo strumento migliore per aiutare gli altri compreso tutto il settore sanitario che sarà sempre più in difficoltà. Atteniamoci alle indicazioni che ci vengono comunicate dalle autorità competenti, non ultima la nostra Amministrazione comunale, e promuoviamo i servizi messi in campo nella nostra Città. Cerchiamo di divulgare soltanto le informazioni ufficiali senza dar seguito a piccole e meschine speculazioni che ora appaiono insopportabili.

Questo è l’appello che vogliamo fare a tutti i colleghi consiglieri. Se sarà necessario, sarà giusto mettere in campo tutti gli strumenti tecnologici utili a dare continuità al nostro mandato, limitato logicamente alla situazione emergenziale. Tutte le proposte fattibili sono utili, ma non devono servire ad alimentare caos o allarmismi. Chi ha un ruolo di responsabilità deve esercitarlo ora più che mai. Uniti andrà tutto bene”.