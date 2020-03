Coronavirus, il messaggio del Sindaco di Nettuno: “Nessuno verrà lasciato solo”

Nettuno – Il Comune di Nettuno, come il resto della Nazione, sta fronteggiando l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. In città, fino ad oggi, sono stati registrati 20 casi di persone positive al Covid-19 e numerose sono le misure per contrastare la diffusione ulteriore del virus. Nei giorni scorsi sono state approvate le misure di sostegno alle attività commerciali che si stanno trovando a fronteggiare anche una crisi economica oltre che sanitaria.

L’attenzione dell’Amministrazione Comunale in questo momento di grande difficoltà è rivolta soprattutto alle fasce più deboli della comunità. Il Servizio Sociale Professionale del Comune di Nettuno, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri e delle Guardie Zoofile, è in prima linea per dare una mano a chi ha bisogno perché “Nettuno non abbandona Nessuno”.

Proprio a questa fascia di popolazione si rivolge oggi il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola, ricordando che sono attivi i servizi di: consegna pacchi alimentari per le persone bisognose; consegna a domicilio di spesa e farmaci per le persone sole; raccolta porta a porta in centro dei rifiuti indifferenziati per le persone sole e/o con difficoltà motoria martedì e sabato mattina.

“Mai come in questo momento – le parole del Sindaco della città di Nettuno Alessandro Coppola rivolte ai cittadini – ci è stato chiesto di essere collaborativi e di stare alle regole e voi avete risposto con senso di responsabilità verso voi stessi e verso la vostra comunità tutta. Conosciamo tutti bene la realtà sociale ed economica della nostra città, chi di noi non ha un parente, un conoscente, un vicino che vive alla giornata con piccoli lavori precari, ecco in questo momento quei piccoli lavori precari sono venuti meno. Vi chiedo di guardarvi intorno, di vedere con gli occhi dell’empatia chi attorno a noi è in difficoltà”.

“A volte basta una parola – continua il Sindaco – (anche dalla finestra), la disponibilità a fare una commissione, a portare l’immondizia all’isola ecologia a non far sentire solo chi non ha una rete parentale o di conoscenze che possa aiutarla nelle piccole incombenze quotidiane. Siamo nettunesi ed orgogliosi di esserlo e vogliamo che tutti lo siano, per questo vi chiedo di stringerci in un abbraccio che, pur essendo virtuale, aiuti chi è meno fortunato”.

“Da parte mia – conclude il primo cittadino -, l’impegno personale e dell’Amministrazione tutta è quello di cercare di aiutare le persone più fragili. In collaborazione con le Associazioni del territorio stiamo organizzando un servizio di pronto intervento per i casi più problematici, purtroppo sappiamo bene che non riusciamo arrivare alla totalità dei cittadini e per questo vi chiediamo di dare dimostrazione del cuore che, so bene, i cittadini nettunesi sanno metterci”.

(Il Faro online)