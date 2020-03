Coronavirus, il Sindaco di Formia scrive ad Acqualatina: “Si agevolino famiglie e imprese”

Formia – Il sindaco di Formia Paola Villa ha scritto al Presidente della Provincia di Latina e alla Segreteria Tecnica Operativa ATO4 . Il motivo? Il Primo cittadino formiano chiede di affrontare e decidere misure di sostegno a favore dei cittadini rese necessarie per il protrarsi dell’attuale emergenza Coronavirus.

Di seguito, riportiamo la lettera:

“La grave situazione legata al diffondersi dell’epidemia da COVID-19, impone una riflessione. La presidenza del Consiglio dei Ministri con l’articolo 4 del decreto legge approvato il 2 marzo scorso ha fornito un orientamento prevedendo la sospensione del pagamento delle fatture, degli avvisi di pagamento emessi o da emettersi su luce, gas, acqua e rifiuti fino al prossimo 30 aprile e in ordine soltanto agli iniziali Comuni della zona rossa.

Il Governo ha ampliato con il DPCM dell’11.03.2020 la zona rossa a tutta Italia e eventuali ulteriori decisioni in tal senso potrebbero quindi arrivare a breve. Il decreto affida all’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), il compito di disciplinare, con suoi provvedimenti, la sospensione di tali pagamenti e l’Authority è già al lavoro per rendere operativo il decreto.

Servirà, dunque, una soluzione che tuteli famiglie e imprese colpite. Ad oggi l’Arera ha deliberato affinché tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità, di famiglie e piccole imprese, vengano rimandate fino al 3 aprile 2020 (leggi qui).

Si chiede di affrontare e decidere, nella prossima Assemblea dei Sindaci dell’ATO4, ulteriori misure a sostegno di cittadini e imprese, alcune delle quali già intraprese da altri gestori, quali: sospensione del pagamento delle bollette per i clienti in difficoltà economiche; possibilità di richiedere, per gli utenti in condizioni di disagio economico, una dilazione dei pagamenti di 30 giorni o la rateizzazione nei tre mesi successivi; piani di rateizzazione specifici e azzeramento degli interessi in caso di tale richiesta; l’estensione immediata dei bonus sociali a chiunque perde il posto di lavoro; posticipo delle date di scadenza di tutti i conguagli; un bonus legato ai consumi durante il periodo dell’epidemia da Covid-19, in considerazione anche del ripetersi di fenomeni di torbidità dell’acqua nel sud pontino che comportano un ulteriore aggravarsi di spesa e disagi sociali ed economici per le famiglie e le imprese; eventuali altre proposte di agevolazione.

Ciò evidenziato e nella certezza di un positivo riscontro si chiede di inserire l’argomento tra i punti all’ordine del giorno della prossima Conferenza dei Sindaci, oltre a quanto già evidenziato con nota prot. n. 62644 del 12.12.2019 del Comune di Formia, e di predisporre una determinazione per chiedere al Gestore l’applicazione di agevolazioni come espressamente indicate nella presente richiesta.

