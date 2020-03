Coronavirus, positivo un dipendente del supermercato “InGrande” di Pomezia

Pomezia – “Riguardo la chiusura del supermercato “InGrande” di via Naro, si comunica che la struttura, su richiesta della Asl, è stata sanificata in via precauzionale”. A rassicurare i cittadini, preoccupati per la chiusura improvvisa del supermercato, è lo stesso Comune di Pomezia attraverso una nota.

“Un dipendente del supermercato, – continua la nota – non residente a Pomezia, già a casa da diversi giorni, è risultato positivo al Covid-19. Si rassicura tutti che la Asl ha verificato il rispetto delle procedure di sanificazione degli ambienti ed il protocollo di protezione del personale e dei clienti già in essere all’interno del supermercato. Per questi motivi, il negozio è tornato operativo nelle ore successive e sarà regolarmente aperto già da oggi”.

(Il Faro online)