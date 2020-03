Covid-19, cambia la raccolta differenziata a Civitavecchia: ecco come conferire

Civitavecchia – Il Sindaco, Ernesto Tedesco e l’Assessore all’Ambiente, Manuel Magliani, hanno firmato un Avviso pubblico. Il documento riguarda la comunicazione alla cittadinanza delle modalità di conferimento dei rifiuti durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

Sostanzialmente, recependo le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, improntate sul principio di cautela e valide per tutto il territorio nazionale, si distinguono due casi di specie: rifiuti prodotti in abitazioni senza e in abitazioni con soggetti positivi al tampone da coronavirus o in quarantena obbligatoria.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone da coronavirus o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di continuare a fare la raccolta differenziata. Andranno gettati nella raccolta indifferenziata fazzoletti di carta, mascherine e guanti e la frazione indifferenziata andrà chiusa in più sacchetti, uno dentro l’altro, resistenti e ben chiusi con legacci o nastro adesivo.

Per la frazione di rifiuti pannolini e pannoloni e per la frazione di organico utilizzare sacchetti di adeguata resistenza (o più sacchetti uno dentro l’altro) assicurando che non ci siano dispersioni. La frazione carta e la frazione plastica andranno chiuse in sacchetti. La raccomandazione è di usare guanti in lattice per maneggiare i rifiuti e i contenitori condominiali.

Per quanto riguarda invece i rifiuti prodotti in abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria va interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, sono considerati indifferenziati e quindi raccolti e conferiti insieme, dentro almeno due sacchetti (uno dentro l’altro), chiudendo i sacchetti adeguatamente e usando guanti monouso, senza schiacciare i sacchi con le mani ed evitando l’accesso ad animali dove sono presenti i sacchetti. È in via di istituzione presso Civitavecchia Servizi un servizio dedicato.