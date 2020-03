Covid-19, giro di vite della Polizia Locale a Roma: posti di blocco per tutti i veicoli

Roma – Non più controlli a campione: da domani, 21 marzo, tutti i veicoli in circolazione a Roma verranno fermati e sottoposti a verifica. E’ quanto ha disposto la Polizia Locale di Roma nell’ambito dei controlli circa le prescrizioni per contenere il coronavirus. La nuova modalità dei controlli sarà valida “fino a nuova diversa disposizione”, fanno sapere dal Campidoglio.

LEGGI QUI IL DOCUMENTO

(Il Faro online)