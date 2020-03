Covid-19, la Polizia Locale di Ardea adotta un software per la geolocalizzazione dei contagi

Ardea – Il Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Locale di Ardea ha messo a punto un software informatico in grado di geolocalizzare i casi di positività al Coronavirus e i potenziali contagi in sorveglianza domiciliare sul territorio. L’iniziativa viene dallo stesso comandante della Polizia Locale Sergio Ierace.

“Sistema Gestione Emergenze” (Sge) è il nome del software, che permette anche la condivisione delle informazioni con gli altri comuni confinanti, in modo tale da far collaborare i vari enti tra loro per contenere il contagio.

Il programma circoscrive in rosso i palazzi in cui sono presenti potenziali casi di Covid-19, dando così la possibilità al Comune di aiutare le persone che abitano nei medesimi palazzi e più bisognose (contagiati, anziani, malati e disabili) attraverso la distribuzione di farmaci e generi alimentari, in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana, i Servizi Sociali e la Asl.

“Spero caldamente che altri comuni ci imitino. Uniti saremo più forti”. Questo l’appello del sindaco Mario Savarese, con l’obiettivo di limitare la diffusione del virus nel territorio.

