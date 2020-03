Covid-19, Montino: “A Fiumicino i casi accertati sono quelli noti” (cioè 3) – VIDEO

Fiumicino – “Il numero di contagiati, sul nostro territorio, è rimasto sempre lo stesso, quello noto. Sono le informazioni che ci vengono dalla Asl e dallo Spallanzani. Seguiamo sempre le fonti ufficiali e non il sentito dire: è molto importante per creare un clima di tranquillità e serenità”.

A parlare è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che in una diretta sulla sua pagina Facebook lancia un doppio appello ai residenti della cittadina costiera: “Non bisogna dare assolutamente retta alle tante false notizie che circolano sui contagiati e seguite sempre tutte le prescrizioni del Governo e delle autorità sanitarie”. Dunque, ad oggi, come confermato dal Sindaco, sono 3 i cittadini di Fiumicino risultati positivi al Covid-19 (leggi qui).

Montino lancia poi un secondo appello alla cittadinanza, invitando tutti a rispettare le norme del decreto “Io resto a casa”: “Il comportamento di ciascuno di noi deve essere improntato allo stare dentro le regole: stare a casa. Muoversi solo per necessità come andare in farmacia e o a fare la spesa, un familiare alla volta. E sopratutto non tutti i giorni, ma ogni 4-5 giorni, facendo una buona scorta. Solo comportandoci tutti secondo le regole usciremo da questa drammatica emergenza”, conclude.

(Il Faro online)