Crolla il solaio in un appartamento di Fiumicino, Calicchio: “Ater riparerà il danno”

Fiumicino – “Questa mattina una pesante infiltrazione d’acqua dall’appartamento del piano di sopra ha provocato il crollo del solaio di una casa Ater del comprensorio di via Porto di Claudio” (leggi qui). Lo dichiara l’assessore Paolo Calicchio.

“La signora che abita nell’appartamento danneggiato è stata immediatamente presa in carico dal Pronto intervento sociale del Comune e trasferita in una struttura dove soggiornerà in questi giorni – prosegue l’assessore -. Abbiamo provveduto ad avvisare Ater che dovrà provvedere a riparare il danno che potrebbe interessare anche altri appartamenti vicini”.

“Ater, dal canto suo – conclude Calicchio – ci ha assicurato che provvederà nel più breve tempo possibile, considerate anche le difficoltà di questo periodo, a pubblicare il bando necessario a eseguire i lavori che rientra nell’intervento su più ampia scala annunciato lo scorso ottobre e che interessa tutto il comprensorio”.

(Il Faro online)