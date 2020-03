Emergenza Coronavirus, il M5S: “Il Comune di Fiumicino dovrà fare la sua parte”

Fiumicino – “Dopo che il Governo ha varato il decreto Cura Italia, con numerosi provvedimenti per aiutare famiglie, aziende, piccole e medie imprese, anche il Comune dovrà fare la sua parte” – dichiara il consigliere Walter Costanza.

“In questi giorni abbiamo assistito sui giornali locali a botta e risposta tra alcuni consiglieri di maggioranza ed opposizione, scambiando la stampa per una chat di gruppo. Suggerisco ai consiglieri di aprirsi un gruppo Whatsapp.

Nel nostro Comune ci sono famiglie in difficoltà come tanti nostri piccoli commercianti e ristoratori a causa della pandemia in corso. Quello che la politica (maggioranza e opposizione) dovrà fare è cercare, proporre ed individuare possibili aiuti per fronteggiare le difficoltà economiche dei cittadini.

Per le famiglie sarebbe il caso di pensare a delle scontistiche sui vari tributi locali e riduzioni per le mense scolastiche, nonché del trasporto pubblico locale.

Per le aziende, piccole e medie imprese, dovremo pensare a tutte quelle tasse che, anche a causa delle chiusure, non sono rapportate ai corrispondenti introiti.

Pagamenti come quelli per l’occupazione del suolo pubblico, la tari e a tutte quelle imposte dovute su servizi che nel periodo della quarantena gli esercizi non ne hanno beneficiato.

E’ ovvio che parliamo di idee e proposte sulle quali ci mettiamo a disposizione dialogare e discutere sulla loro operatività“.