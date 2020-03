Fiumicino – E’ crollato alle due di notte, fortunatamente senza provocare danni a persone, il soffitto di una delle case popolari di Fiumicino. L’alloggio in questione fa parte del comprensorio Ater di via del Porto di Claudio, via del Serbatoio e la perdita che ha provocato il crollo risale al 2017.

L’inquilina che ha subito il danno e che ora è stata costretta ad evacuare l’appartamento – spiegano dall’Unione Inquilini – ha provveduto a segnalare più volte la situazione, sia ad Ater che all’inquilina del piano superiore, proponendo anche una riparazione del danno a proprie spese purchè la perdita fosse aggiustata.

I lavori però non sono mai stati eseguiti, nè dagli assegnatari dell’alloggio superiore, nè dall’Ater incaricata degli interventi di manutenzione straordinaria per le case del comprensorio. Sul posto questa mattina sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dichiarato l’immobile inagibile per il rischio di ulteriori crolli del solaio.

Nel frattempo per la signora assegnataria dell’alloggio in cui è avvenuto il crollo si è attivato il Pis (Pronto intervento sociale) di Fiumcino che ha sistemato la signora in accoglienza abitativa presso un bed and breakfast.

L’Unione Inquilini ha interpellato sulla vicenda, con una pec urgente, Ater che ha risposto facendo presente che allo stato attuale della situazione non dispone di ditte per la riparazione del danno poichè tutte le ditte appaltanti hanno attivato, secondo le disposizione normative vigenti, la cassa integrazione in deroga. Ater ha quindi diffidato l’inquilino a eseguire i lavori di riparazione della perdita, scorporandone poi i costi dal canone di locazione.

“Troviamo inaccettabile – afferma Emanuela Isopo, responsabile de gruppo Unione Inquilini – che alle molte segnalazioni degli inquilini, Ater non intervenga mai, ma sia sempre pronta a inoltrare diffide e lettere di sfratto. Come proprietario di casa ha degli adempimenti al quale non può sempre sottrarsi fino a mettere a rischio l’incolumità degli stessi”