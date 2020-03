Fondi blindata, Forza Nuova chiede l’immediata sospensione dei tributi da parte del Comune

Fondi – “Il blocco totale per Fondi porterà dei danni irreparabili all’economia locale. Nessuno potrà entrare ed uscire, nemmeno chi lavora nei paesi limitrofi. Famiglie e Aziende andranno in contro a grosse difficoltà.

Non ci piace fare polemica in momenti come questo – fanno sapere, in una nota, gli esponenti di Forza Nuova Fondi-, ma non si può negare che la situazione è il risultato di un incapacità locale (i continui ripensamenti sul mercato), ma soprattutto regionale e nazionale nel gestire nel passato la sanità pubblica (specialmente la questione ospedale di Fondi), nonché il risultato dell’aver sottovalutato il rischio contagio.

Detto questo bisogna guardare avanti e chiediamo dunque al Comune di bloccare immediatamente tutti i tributi per i cittadini e le aziende presenti sul territorio per tutto il periodo dell’emergenza e per i mesi a venire in quanto, le conseguenze di questa quarantena, si sentiranno anche nel prossimo futuro. Chiediamo alle istituzioni immediato supporto al nostro comune onde evitare un crisi economica irreversibile.

Consigliamo infine, a tutte le aziende dove erano collocati nostri concittadini di provvedere alla loro messa in cassa integrazione laddove la situazione non si sblocchi in breve tempo, per evitare che le loro famiglie restino senza alcun sostentamento. Noi, come forza politica, ci mettiamo a disposizione per contribuire ad arginare il problema. Invitiamo inoltre i nostri concittadini a rimanere a casa per non aumentare il propagarsi dell’epidemia. Oggi – conclude la nota – per Fondi inizia un periodo difficile, ma siamo sicuri che insieme troveremo la forza per reagire e ricominciare.”

(Il Faro on line)