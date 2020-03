Ostia, avvisi dall’ elicottero: “Restate in casa, niente passeggiate sulla spiaggia”

Ostia – Dopo gli avvisi dalle auto della Polizia municipale l’ordine di restare in casa arriva anche dal cielo. Gli elicotteri della Polizia di Stato e quello dei Carabinieri hanno iniziato a sorvolare Ostia per ingiungere ai cittadini di non uscire se non per attività indispensabili.

“Le passeggiate sulla spiaggia non sono indispensabili” urlava l’altoparlante dall’elicottero mentre sorvolava il lungomare. A volume così alto da superare il frastuono del motore, carabinieri e poliziotti hanno iniziato anche dal cielo a dissuadere le persone dall’uscita di casa e mantenere le distanze sociali.

La battaglia è dura e si prevede lunga. Prima di arrivare a misure totali, le forze dell’ordine tentano anche la strada del volo per battere la diffusione del coronavirus.

A molti ha fatto l’effetto di assistere a uno dei film americani sulle città sorvegliate dall’alto. Purtroppo la realtà anche in Italia sta superando ogni possibile fantasia.