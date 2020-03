Parco Leonardo, l’Amministratore di condominio: “Un decesso nella palazzina, positivo al Covid 19”

Fiumicino – Dall’ avvocato Daniela Liccardi, riceviamo e pubblichiamo. “Scrivo la presente in nome e per conto del Dott. Michele Giorgini, n.q. Amministratore p.t. del Condominio P8C – Via del Perugino n. 122 – Fiumicino, per richiedere la rettifica dell’articolo pubblicato con il titolo “Parco Leonardo: nei condomìni sanificazione preventiva, nessun caso di positività al coronavirus”.

Nell’articolo in questione, si riporta il testo di un sms, inviato dall’Amministratore ai signori condomini, con il quale di comunica l’avvio di interventi di sanificazione degli ambienti comuni, a causa di acclarati casi di contagio da Covid19. L’articolo prosegue affermando che “non ci sono stati altri casi di positività sul territorio, dato che il Primo cittadino – unico abilitato a dare questo tipo di informazioni – non ha fatto comunicazioni in tal senso. Dunque nessun allarme, ma solo una giusta procedura di sanificazione degli ambienti, consigliabile in questo momento, ma non ricollegabile ad alcun caso di coronavirus”. L’articolo conclude “una giusta procedura, evidentemente comunicata male da un amministratore di condominio”.

Tale ultima affermazione è assolutamente diffamatoria e lesiva della reputazione del Dott. Giorgini, che, al contrario di quanto da Voi affermato, ha avuto un comportamento ineccepibile, conforme ai suoi doveri professionali e deontologici. Sebbene il suo nome non compaia nell’articolo, egli, vista la sua notorietà a Parco Leonardo, è stato subissato da interminabili richieste di chiarimento in merito a quanto da Voi pubblicato. È pertanto necessario ripristinare la verità, ripercorrendo quanto accaduto.

Il Dott. Giorgini, in data 17 marzo u.s., è stato informato da parte di un condomino del decesso di un proprio congiunto, residente nel Condominio, ma deceduto durante il ricovero in Ospedale, risultato positivo al Covid 19. E’ stato altresì informato che la moglie della vittima, residente anch’ella nel medesimo Condominio, è attualmente in quarantena, in attesa dell’esito del tampone che accerti l’eventuale contagio.

La circostanza che il Sindaco non abbia ancora ricevuto comunicazioni ufficiali relative al contagio già accertato della vittima e di quello eventuale di ulteriori cittadini non autorizza a diffamare il Dott. Giorgini, noto e apprezzato professionista, attribuendogli una errata comunicazione.

I fatti dimostrano, al contrario, che l’Amministratore si è subito attivato con la sanificazione degli ambienti comuni per la tutela della salute dei Sig.ri Condomini, dopo aver ricevuto la comunicazione di un contagio accertato di Coronavirus da parte del familiare della vittima, non solo in tale Condominio, ma anche a titolo precauzionale, agli altri Condomíni da lui amministrati e siti in Parco Leonardo.

Ad abundantiam e a conferma del possibile focolaio di coronavirus nello stabile di Via del Perugino, si informa che in data 19 marzo è stato prelevato un altro Condomino con ambulanza giunta sul posto, i cui sanitari indossavano i presidi previsti per il contenimento da contagio da Covid 19″.

Fin qui le nota dello studio legale. Prima di scrivere l’articolo in questione Il Faro on line si è confrontato con le Autorità. La notizia oggi è stata confermata, e dunque porgiamo le nostre scuse al dottor Giorgini; consapevoli però che la procedura di verifica della notizia di mercoledì è stata seguita correttamente dal giornale, che aveva contattato le autorità preposte.

Nello specifico, l’uomo è stato ricoverato all’Umberto I di Roma, ma la notizia del decesso – non “per Covid 19” ma “con Covid 19” – non era stata comunicata al centro di coordinamento della Regione, che dunque a sua volta non aveva contattato le autorità locali.

Rileviamo infine che da domenica, giorno del decesso, nessuno si sia premunito di informare il Centro operativo cittadino (Coc), con a capo il Sindaco, di cosa stesse accadendo nella zona di Parco Leonardo.