Rapina in una tabaccheria a Nettuno, il titolare spara e ferisce uno dei banditi

Nettuno – Un uomo di origine rom è stato ferito da un colpo di pistola, sparato dal titolare di una tabaccheria di Nettuno, in provincia di Roma, durante un tentativo di rapina avvenuto ieri sera alle 22.30 circa, in via Santa Maria Goretti.

I rapinatori, tre in tutto, hanno tagliato la serranda della tabaccheria con un frullino, ignari che all’interno ci fosse ancora il titolare. L’uomo, attardatosi nella chiusura, quando ha visto i tre uomini entrare nel locale ha estratto una pistola e ha fatto fuoco ferendo uno dei malviventi.

I rapinatori sono subito fuggiti facendo perdere le loro tracce. Il ferito però, poco dopo, è stato costretto a rivolgersi alle cure dell’ospedale di Anzio. Qui la Polizia lo ha rintracciato. Stessa sorte anche per un secondo rapinatore, braccato in strada. I due sono stati denunciati a piede libero. Attualmente ricercato il terzo uomo. Al vaglio la posizione del tabaccaio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)