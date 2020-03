Regione Lazio: Con l’App “Lazio Doctor per Covid” potrai comunicare i tuoi sintomi al medico

Regione Lazio – “In pochi giorni nel Lazio abbiamo attivato nuove strutture sanitarie di eccellenza dedicate al Coronavirus, per garantire assistenza e cura a chi ne ha bisogno: il Covid 1 Hospital allo Spallanzani; il Covid 2 Hospital Columbus Gemelli; il Covid 3 Hospital Casal Palocco; il Covid 4 Hospital Ptv Torre8 e il Covid 5 Eastman Policlinico.

Alcune info utili: la scadenza per il rinnovo dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito e patologia è stata prorogata al 30 giugno 2020. I piani terapeutici dei medicinali in scadenza tra 1° marzo e il 30 maggio sono rinnovati per tre mesi.

Con l’APP “LAZIO DOCTOR per COVID” potrai comunicare i tuoi sintomi al medico che sarà in grado di monitorare la tua situazione a distanza, in totale sicurezza. Scaricala qui: http://bit.ly/2x96gzW

La App è disponibile per Android, a breve anche per IOS.

Edilizia residenziale pubblica – dall’Ater una grande azione di sanificazione e igienizzazione degli immobili per garantire a tutte e a tutti maggiore sicurezza e pulizia negli spazi comuni come ascensori e androni e contenere la possibile diffusione del coronavirus.

Attività commerciali – fino al 5 aprile nel Lazio sono in vigore nuovi orari per le attività commerciali la cui apertura è consentita dalle norme nazionali sul coronavirus. Dal lunedì al sabato: dalle 8.30 alle 19; la domenica: chiusura entro le 15. Esentati dai nuovi orari non riguardano edicole, benzinai e distributori automatici.

Ognuno di noi può e deve fare la sua parte per contenere la diffusione del virus. Su regione.lazio.it/coronavirus trovi info e aggiornamenti e anche i materiali social da condividere per diffondere anche tu questo messaggio che ora è importante più che mai: #iorestoacasa” – Comunjcato Assessorato Sanità della Regione Lazio.

