Roma – E’ accaduto nella prima mattina di oggi, 20 marzo, all’incrocio fra via Villaricca e Ardeatina: alle ore 6:30 circa un autobus della Roma Tpl ha preso fuoco, bruciando completamente. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul posto, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Fortunatamente, non ci sono feriti.

(Il Faro online)