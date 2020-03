Coronarivus, Fonseca: “Rispettiamo le regole e sconfiggeremo il Covid – 19”

Roma – “Gli italiani stanno facendo quello che gli viene chiesto di fare. Si prevede che i numeri aumenteranno, ma se tutti continuiamo a rispettare le regole, senza alcun contatto con altre persone, i numeri finiranno per migliorare. Abbiamo un grande esempio dalla Cina, dove la situazione è migliorata con la quarantena. Credo e spero che tutto migliorerà e che saremo in grado di vincere questa lotta”. L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, spiega così a ‘ligaportugal.pt’ la situazione italiana e l’emergenza coronavirus.

“Sono stato a casa con la famiglia. Ho fatto un po’ di esercizio fisico, ho mangiato di più, è vero, ma ho anche fatto più esercizio fisico. Ho trascorso molto tempo con la mia famiglia – prosegue l’allenatore portoghese -. Noi allenatori di calcio non abbiamo molto tempo per stare a casa, quindi sto sfruttando il più possibile questo tempo per stare con il mio figlio più piccolo, per stare con mia moglie e per fare cose che normalmente non facciamo insieme”.

