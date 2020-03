Coronavirus, al San Giovanni di Dio deceduta un’anziana di Fondi

Fondi – È un’anziana (75 anni) di Fondi la settima vittima del Coronavirus registrata in provincia di Latina. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina. La donna è risultata positiva alla Covid-19 mentre si ricoverava ricoverata al San Giovanni di Dio per altre patologie.

La morte dell’anziana fa salire a quota due i decessi nella città di Fondi, che, lo ricordiamo, lo scorso 19 marzo è stata ufficialmente dichiarata zona rossa dalla Regione Lazio.

(Il Faro on line)