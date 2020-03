Coronavirus, si moltiplicano i gesti di solidarietà durante l’emergenza

Si moltiplicano i gesti di solidarietà nel perdurare dell’emergenza Coronavirus: in maniera particolare si tratta di donazioni in denaro a favore di Istituti di ricerca e ospedali o di associazioni del terzo settore che si interessano di assistenza alle fasce più fragili della popolazione.

Gli attivisti del M5S di Ladispoli hanno donato 1000€ all’associazione Humanitas, che aiuta da anni le famiglie in difficoltà. “In questo momento di grande difficoltà economica e sociale – affermano i 5 Stelle – le famiglie in difficoltà sono ancora più vulnerabili. Ognuno di noi può fare la propria parte per attenuare il divario sociale. Invitiamo i cittadini e le altre forze politiche a fare altrettanto. Ora più che mai, nessuno deve rimanere indietro. “