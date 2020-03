Coronavirus, Tarquinia inaugura la sua “libreria virtuale”

Tarquinia – Le giornate in casa sembrano non passare mai, stiamo vivendo un periodo particolare che non avevamo mai vissuto prima, ma restare nelle proprie abitazioni è ora la cosa più saggia da fare. Da qui nasce l’idea di realizzare una libreria virtuale dove è possibile scaricare gratuitamente uno o più libri dei grandi classici. Come? È semplicissimo, basta selezionare il formato adatto al nostro device, che sia un kindle, un tablet, uno smartphone o il proprio Pc.

Lo studio di comunicazione di Tarquinia ha deciso di rispondere all’appello lanciato dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione: “Solidarietà digitale”, per ridurre l’impatto sociale ed economico del coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi. Da Tarquinia quindi, parte la nostra libreria virtuale, grazie alla collaborazione con il Comune, il sindaco Alessandro Giulivi e l’assessore alla Cultura, Turismo, Sport Martina Tosoni.

Skylab Studios già da settembre, per festeggiare i suoi 20 anni di attività, ha avviato l’iniziativa “Leggere fa bene anche al tablet”, un modo innovativo ed originale per far riscoprire il piacere delle lettura a grandi e piccoli, regalando ogni mese due classici. Con l’avvento di tablet e smartphone ma soprattutto dei social network, spesso ci dimentichiamo di quanto sia bello ed importante leggere un libro ed è proprio per questo che nasce quest’iniziativa, arricchita di innovazione e tecnologia che è in grado di sensibilizzare e riavvicinare le persone alla lettura.

La lettura fa male, ma solo al coronavirus, ecco quindi la nostra libreria virtuale, accedendo a questo link, sarà possibile vedere tutti i libri che fanno parte della biblioteca gratuita, scegliere quelli che più ci piacciono e scaricarli sul nostro device così da lasciarci coccolare in queste lunghe giornate in casa da una buona lettura. Un piccolo gesto ricco di innovazione, amore e solidarietà verso chi è chiuso in casa con i propri figli, a chi è solo o semplicemente a chi sta aspettando di riabbracciare i propri amici.

Per scaricare il libro, basterà cliccare su uno dei tre pulsanti che appaiono nella pagina e scegliere la versione più adatta al proprio dispositivo: Pdf scaricabile su qualsiasi computer, ePub per tutti i dispositivi Ios, Android, Windows Mobile, Reader e Mobi per i Kindle di Amazon. Non è tutto, alla fine della quarantena, la segnaletica turistica del Comune di Tarquinia, si arricchirà di uno spazio accessibile da Qr code dove sarà possibile fruire della libreria virtuale e scegliere i libri che si vogliono scaricare.

Per quanto riguarda la biblioteca comunale, invece, è stata realizzata una targa, da replicare anche nelle scuole, dove chiunque potrà scaricare libri gratuitamente. La collezione di libri gratuiti crescerà ogni mese con l’aggiunta di 2 nuovi titoli. Un piccolo gesto che vuole aiutare le persone a restare in casa e aspettare che questo momento difficile possa passare il prima possibile anche con l’aiuto di un semplice libro digitale.

