Covid-19: decreti non rispettati, in Italia oltre 10mila denunciati in una sola giornata

Roma – Oltre 220mila persone controllate ieri nell’ambito del monitoraggio delle forze di polizia impegnate ad assicurare l’osservanza delle misure di contenimento del coronavirus.

In particolare, secondo i dati forniti dal Viminale, su 223.633 persone controllate, oltre diecimila sono state denunciate: 9.888 per inosservanza delle prescrizioni delle autorità e 260 per false dichiarazioni. Quanto agli esercizi commerciali, ne sono stati controllati 91.129: 104 i titolari denunciati e 19 le attività sospese.

(Il Faro online)