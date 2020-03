Fiumicino – E’ entrato in azione stamattina il drone che oggi 21 marzo 2020 e domani controllerà le spiagge della città per assicurarsi che l’ordinanza di interdizione degli arenili venga rispettata. Da oggi, infatti, è vietato andare in spiaggia, sia su quella libera che su quella in concessione: è un’altra misura di contenimento della diffusione del coronavirus (leggi qui).

La Polizia Locale sta pattugliando le spiagge e la Protezione Civile ha messo a disposizione un drone (leggi qui) dotato di fotocamera e altoparlante.

Alle operazioni di questa mattina era presente Alfredo Diorio delegato del Sindaco come direttore tecnico operativo per i servizi di Protezione Civile sul Comune. “Insieme al Sindaco e e alla Polizia Locale abbiamo organizzato il controllo delle spiagge con un drone che ha delle caratteristiche professionali molto alte, come la telecamera, la telecamera a raggi infrarossi e l’altoparlante che ci permette di dare informazioni ai cittadini, rispetto alle attività governative emanate per il contenimento del Coronavirus.

Attraverso il drone – continua Diorio – possiamo fare molte altre attività: il controllo degli incendi boschivi, la ricerca persone scomparse e garantire la sicurezza dei cittadini. Oggi pattuglieremo tutto il territorio. Siamo partiti da Fregene, sappiamo anche che con i droni ci sono delle fasce di rispetto per quanto riguarda l’aeroporto, dove non si può volare se non autorizzati dalla torre di controllo”.

Al lavoro oggi e domani due squadre, una per la mattina e una per il pomeriggio: le squadre sono composte da un pilota abilitato e da un osservatore del pilota perchè altrimenti il drone non può volare per norma di legge.