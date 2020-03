L’esercito entra a Fondi: ma è per portare i new jersey

Fondi – In poco tempo, la foto è diventata virale, scatenando la fantasia e le più svariate teorie nella mente delle persone. Eppure, se è vero che le camionette dell’esercito sono entrate nella ormai blindata città di Fondi, è anche vero che, almeno per il momento, questo non significa che sul territorio avverrà un dispiegamento di forze armate per controllare il territorio.

No. Ieri l’esercito ha varcato i confini della zona rossa per mettere a disposizioni uomini e mezzi per trasportare i new jersey, che stanno per essere installati all’altezza dei varchi ora presidiati dalle Forze dell’ordine.

(Il Faro on line)