Mauro Stasio: “Bene l’assessore al sociale, Anselmi, per le iniziative in tempo di coronavirus”

Fiumicino – “Come delegato del Sindaco per i problemi dell’handicap, non posso che complimentarmi con l’assessore al sociale, Annamaira Anselmi, per come l’Amministrazione sta rispondendo in questo periodo buio del coronavirus”. Lo afferma Mauro Stasio, delegato del Sindaco, in un intervento sui diversi servizi messi in campo nell’area del comune di Fiumicino.

“Abbiamo visto attivare il progetto ‘Restiamo in Contatto’, nato per dare sostegno psicologico a chi ne avesse bisogno, sostegno utile a superare paure e stati d’ansia generati da questa grave situazione, dalla quarantena, dall’isolamento e dalla solitudine.

C’è anche il servizio che assicura una risposta immediata ai bisogni pratici delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, soprattutto delle fasce più deboli. Contattando i numeri 0665210605 – 0665210640 o la mail segretariato.sociale@comune.fiumicino.rm.it sarà possibile richiedere un aiuto sia per la fornitura di generi alimentari, di farmaci e per altre necessità. Gli operatori del servizio sociale saranno pronti ad accogliere le richieste fornendo una risposta immediata al bisogno.

Infine il servizio delle farmacie comunali che, in collaborazione con Croce Rossa e con diverse modalità, forniscono i farmaci direttamente a casa di chi non può muoversi.

Un plauso quindi – conclude Stasio – all’assessora per tutte le iniziative dirette o indirette, ma comunque coordinate, attivate sul nostro territorio”.