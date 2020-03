Parco Leonardo, il dono silenzioso della comunità cinese

Fiumicino – Sta accadendo da qualche giorno, e la cosa si ripete. Con discrezione, senza clamori, in uno spirito di comunità che difficilmente si riscontra in altri luoghi.

Stamattina gli ultimi episodi di una catena che non si spezza, e continuamente fornisce aiuti al quartiere. “Nel mio stabile – racconta una inquilina al Faro on line – risiedono numerose famiglie cinesi. Ebbene, stamattina ha suonato alla mia porta, come al resto degli appartamenti, un ragazzo cinese, di nome Simone, che mi ha consegnato un pacchetto contenente mascherine chirurgiche e FFP2, per la precisione 10 del primo tipo e 4 del secondo”.

Una segnalazione che è arrivata alla nostra redazione come testimonianza di “un grande atto di generosità e di solidarietà”. Per questo abbiamo ritenuto di divulgare la notizia. In questo periodo di paure e, in qualche modo, di abbrutimento, c’è bisogno di raccontare gesti positivi, di solidarietà, di speranza.

Nella foto il kit di mascherine consegnato ad alcuni residenti