“AFiumicino”, il progetto del Faro on line per far ripartire l’economia dopo la crisi coronavirus

Fiumicino – Siamo in un momento difficilissimo. Ma ne usciremo. E proprio nel momento in cui cala lo sconforto, noi vogliamo, dobbiamo dare un messaggio positivo, di speranza, attivo. Una scossa, per non abbattersi e pensare al futuro. Ripartiremo, e a quel punto dovremo far decollare velocemente l’economia cittadina. Sarà importantissimo intercettare la domanda, farsi trovare, usare i social per proporsi.

Il Faro on line ha pensato proprio a questo, agli imprenditori del turismo, ai negozianti, a chi fa attività in proprio. Abbiamo creato un portale che si chiama “Afiumicino” (www.afiumicino.it), preparato per contenere tutte le attività commerciali di qualunque tipo, fatto apposta per intercettare chiunque chieda ai motori di ricerca qualcosa che si trovi “a Fiumicino”, appunto. PREPARA ADESSO CHE HAI TEMPO LA POSSIBILITA’ DI RIPRENDERTI IN FRETTA.

Interconnessione Google/Facebook/Il Faro on line

L’idea – permettetecelo – è tanto semplice quanto geniale: interconnettere Facebook, Google e Il Faro on line, o qualunque altro social, in modo da mettere il turbo a qualunque annuncio, post o articolo riguardi le aziende di Fiumicino, siano esse grandi alberghi o singoli negozietti.

Il sistema creato dal Faro permette agli imprenditori di lavorare normalmente su facebook (o su instagram o anche su linkedin), trasformando i post in articoli visibili da Google, in modo da indicizzare qualunque offerta, iniziativa, progetto sia veicolato. Non solo, a fare da ulteriore supporto c’è Il Faro on line, che con i suoi strumenti (oltre 2 milioni di pagine viste al mese e oltre 25.000 persone collegate costantemente coi i social), accelera ulteriormente.

Sarà dunque una sorta di vetrina permanente, ultraindicizzata, con ampie possibilità di interazione: prenotazioni direttamente on line, contatto diretto cliente/venditore, interazione automatica con la propria pagina facebook, ecc.

Per gli utenti sarà facilissimo trovare l’attività che cercano: bar, ristoranti, palestre, alberghi, ma anche chi produce torte in proprio, chi fa la manicure, chi le feste per bambini, ecc.

IL TUTTO COMPLETAMENTE GRATIS fino a giugno 2020. Poi chi vorrà restare senza pagare niente, potrà farlo, avendo il proprio spazio vetrina non interattivo, mentre chi deciderà di restare attivo con tutti i servizi – perché lo ha testato e lo giudica un servizio utile – deciderà come aderire e pagare una piccola quota di partecipazione al progetto.

Come posso far apparire gratis la mia azienda?

Collegandoti con https://www.afiumicino.it E seguire le istruzioni per iscriverti, che trovi sul portale.

Appena finito l’effetto-coronavirus ci sarà bisogno di “spingere” almeno per un paio di mesi, e questo Il Faro on line lo offre gratuitamente a tutti, senza alcuna esclusione o clausola accessoria.

“Afiumicino” è un servizio che nasce per valorizzare le attività del nostro territorio, ed in un momento di crisi è il nostro contributo a quello di far ripartire l’economia.

Prepariamoci adesso che abbiamo tempo, con l’economia al minimo e chiusi in casa da disposizioni governative, perché dopo – si spera – il nostro tempo lo dovremo spendere con i clienti e per fare ripartire le nostre attività e le nostre aziende. Il Faro on line c’è, e insieme possiamo ripartire.