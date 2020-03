Alessio Coronas: “Attivare una comunicazione costante sul sito del Comune per i numeri dei contagi”

Fiumicino – “Il susseguirsi di notizie contraddittorie, annunci e smentite sul numero dei contagiati, ha messo la città inutilmente in apprensione. Purtroppo in assenza di notizie costanti e certificate, ognuno è libero – purtroppo, aggiungo – di fare propri i ‘si dice’, spargendo tramite social informazioni errate”. Lo afferma una nota a firma di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

“Per questo motivo – spiega -, soprattutto per evitare fughe di notizie imprecise, chiedo ancora al Sindaco di predisporre una comunicazione quotidiana con il numero delle vittime, dei nuovi contagiati, delle persone guarite e di quelle in quarantena. E’ importante che la comunità sappia giorno per giorno come si sta sviluppando il coronavirus sul nostro territorio.

Anche e soprattutto se non ci sono nuovi contagi, il che rappresenterebbe una notizia rassicurante per tutti. Non pretendo una diretta facebook alla Conte, ma un post fisso sul sito web del Comune, aggiornato sempre alla stessa ora, sarebbe utilissimo. Per questo rinnovo l’invito, in spirito di collaborazione e in attesa della piattaforma Anci annunciata, ad attivare subito questa soluzione”.