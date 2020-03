Anzio, positivo al Coronavirus esce di casa per portare il cane a passeggio: denunciato dai Carabinieri

Anzio – È successo ieri 21 marzo intorno alle 20, a Lavinio: un uomo era a spasso con il proprio cane nonostante fosse positivo al Coronavirus e in quarantena domiciliare dallo scorso 14 marzo.

L’uomo, di circa 60 anni, fa parte dei sette casi positivi ad Anzio (leggi qui) e, sprovvisto di mascherina, è uscito ugualmente di casa ma è stato fermato dai Carabinieri della stazione di Lavinio e denunciato per violazione dell’articolo 650 del decreto emanato per il contenimento del contagio oltre che per delitti colposi contro la salute pubblica.

Il commento del sindaco De Angelis

“Nel complimentarmi con i Carabinieri per il fermo di ieri sera – dichiara il Sindaco Candido De Angelis -, esprimo tutto il mio rammarico per la totale irresponsabilità di un cittadino, sottoposto ad isolamento domestico, a causa della positività al coronavirus, che passeggiando spensierato per le vie di Lavinio, ha messo a rischio la salute della collettività. Ho chiesto anche alla nostra Polizia Locale tolleranza zero, verso chi non rispetta le direttive“.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)