Borgo San Martino, l’appello del Capitano:”Disciplina fuori dal campo, restiamo a casa”

Cerveteri – “La terza domenica senza calcio, purtroppo è cosi e ci sono motivi validi perchè siamo a casa” . Esordisce in questo modo il capitano del Borgo San Martino, Marco Scortichini, ex Fidene e Vis Aurelia.

Lui come i suoi compagni si tiene in esercizio rispettando le regole dell’attività sportiva all’aperto e con essi rimane in contatto ogni giorno. “Si ci sentiamo spesso, ci dispiace che ci sia questo blocco ma dobbiamo lottare per la vita di tutti noi. Penso che solo restando a casa possiamo sconfiggere il coronavirus”. Ha detto Scortichini.

Nell’ultima domenica giocata il Borgo San Martino aveva violato il campo di Acilia, una vittoria netta che aveva rilanciato le ambizioni della squadra di Discepolo. E ora sono 9 le giornate alla conclusione del torneo.

“Si in effetti stavamo superando un periodo delicato, e con due vittorie di fila ci eravmo ritrovati nelle condizioni mentali giuste per affrontare le sfide a seguire – dice il capitano – alla ripresa del campionato, mi auguro presto, dobbiamo farci trovare pronti. Non so cosa succederà, vi è un grande punto interrogativo. Pensiamo positivo, stringiamoci intorno tutti e quando sarà finito questo incubo possiamo pensare agli obiettivi. Abbiamo la qualità e la sostanza per arrivare al terzo posto, lo meritiamo tutti per gli sforzi messi in campo. Intanto siamo disciplinati fuori dal campo, rimaniamo a casa“.

(Il Faro on line)