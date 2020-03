Coronavirus, allo Spallanzani di Roma deceduto un’anziano di Fondi

Fondi – Sale a 8 il bilancio delle vittime del Coronavirus in provincia di Latina. Ieri sera, infatti, allo Spallanzani di Roma è deceduto un’anziano di Fondi di 81 anni. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina.

L’uomo fu il primo paziente risultato positivo alla Covid-19 a Fondi e, secondo quanto emerso fin’ora, sarebbe anche stato presente alla festa di Carnevale del centro anziani che avrebbe originato il cluster nella cittadina pontina. Secondo quanto si apprende, l’uomo aveva già patologie pregresse e il virus avrebbe gradualmente peggiorato la sua condizione di salute fino al decesso.

(Il Faro on line)