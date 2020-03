Coronavirus, Calciolari: “L’Inps è all’opera per garantire sostegno ai lavoratori”

Fiumicino – “La situazione emergenziale dovuta alla diffusione del coronavirus nel nostro Paese purtroppo sta mettendo in difficoltà moltissime categorie di lavoratori e aziende. E’ un momento drammatico, che speriamo si possa superare al più presto e al meglio per tutti. Desidero ricordare, però, che l’Inps sta lavorando per mettere in pratica misure di sostegno ai lavoratori che si sono trovati all’improvviso senza più entrate, attraverso una procedura telematica che sarà accessibile entro la fine di marzo sul sito dell’Inps per accedere alle indennità previste per il mese di marzo 2020 dal decreto “Cura Italia” del Governo, a cui certamente seguiranno delle altre”, si legge in un comunicato diffuso da Flavia Calciolari, assessora alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino.

“Saranno erogate 600 euro non soggette a imposizione fiscale, non cumulabili e non riconosciute per chi già percepisca il reddito di cittadinanza, destinate alle seguenti categorie: liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo. Per ogni dettaglio a riguardo invito tutti a consultare il sito dell’Inps (clicca qui)”, conclude Calciolari.

(Il Faro online)